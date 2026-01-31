Şanlıurfa'da Duvar Oto Üzerine Devrildi

ŞANLIURFA'da bir evin damını çevreleyen duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda otomobilde hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Dede Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağmur sırasında, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine tek katlı bir evin damını çevreleyen duvar devrildi. Otomobilin üzerine düşen briketler nedeniyle araçta hasar oluştu.

Bu arada olay, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında yoldan geçen bir kişinin son anda kurtulduğu görüldü.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)