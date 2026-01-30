Şanlıurfa\'da Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetimler artırıldı.

Şanlıurfa'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. - ŞANLIURFA