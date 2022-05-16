Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi

16.05.2022 13:30
Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi

Şanlıurfa'da gece etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına, merkez ve Suruç ilçesinde ağaçların devrilmesine neden oldu.

Şanlıurfa'da gece etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına, merkez ve Suruç ilçesinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da dün gece etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle merkez ve Suruç ilçesinde bazı ağaçlar kırıldı, bazı ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi. Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde devrilen ağacı kaldırmak için bölgeye ekip sevk edildi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için sabaha kadar çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, devrilen bazı ağaçları kaldırırken Veysel Karani Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde devrilen bir ağacı kaldırmak için çalışmalarını ise sürdürüyor.

Suruç ilçesinde de rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaçlar maddi hasara neden oldu. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika


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