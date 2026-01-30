Şanlıurfa'da Fiyat Denetimleri Ramazan Öncesi Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Şanlıurfa'da Fiyat Denetimleri Ramazan Öncesi Artıyor

30.01.2026 12:46
Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için Şanlıurfa'da denetimler yapılıyor.

Şanlıurfa'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerini yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdıklarını belirten Akbaş, "Ramazan öncesinde özellikle ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler olmak üzere, ayrıca buna bağlı olarak yeme içme sektörü olan lokanta, kafe ve restoranlarda denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu bağlamda her bir fiyat uygunsuzluğu görünen durum karşısında 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra fahiş fiyat yönünde de görülen uygunsuzluklar Bakanlığımızın Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir." dedi.

Akbaş, denetimlerinin ramazan ayı süresince de aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından ve müdürlüklerine başvurarak iletebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi

