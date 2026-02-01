Şanlıurfa'da İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika
Şanlıurfa'da İstinad Duvarı Çöktü

01.02.2026 22:29
Yağışlar sonucu inşaatın istinat duvarı çöktü; 15 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi.

ŞANLIURFA'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken; binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte binanın birinci kat dış cephesi ile giriş katındaki duvarlarda da yıkım meydana geldi. Çökme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 15 kişi, yangın merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, bina ve çevresinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

