Şanlıurfa\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı, kazı malzemelerini ele geçirdi.

Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.