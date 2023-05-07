Akraba ziyaretinden dönerken sürücünün kontrolü kaybettiği araba sulama kanalına düştü! Anne ve 4 çocuk ölürken 1 yaşındaki bebek aranıyor - Son Dakika
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Akraba ziyaretinden dönerken sürücünün kontrolü kaybettiği araba sulama kanalına düştü! Anne ve 4 çocuk ölürken 1 yaşındaki bebek aranıyor

07.05.2023 11:32

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde stabil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, sulama kanalına düştü. Korkunç kazada anne Özlem Çetin ve 4 çocuğu hayatını kaybederken, 1 yaşındaki Müslüm Çetin hala aranıyor.

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki anne Özlem Çetin, İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 kardeş hayatını kaybetti, anne ve oğlu kayıp

KAYIP MÜSLÜM ARANIYOR

Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan baba Hasan Çetin'in ayağının kırılması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 kardeş hayatını kaybetti, anne ve oğlu kayıp

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Şanlıurfa, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

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