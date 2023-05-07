Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki anne Özlem Çetin, İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı.
Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan baba Hasan Çetin'in ayağının kırılması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.
Gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Akraba ziyaretinden dönerken sürücünün kontrolü kaybettiği araba sulama kanalına düştü! Anne ve 4 çocuk ölürken 1 yaşındaki bebek aranıyor - Son Dakika