Akraba ziyaretinden dönerken sürücünün kontrolü kaybettiği araba sulama kanalına düştü! Anne ve 4 çocuk ölürken 1 yaşındaki bebek aranıyor

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Kan gölüne dönen AVM'nin her yanı cansız bedenlerle doldu

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki anne Özlem Çetin, İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP MÜSLÜM ARANIYOR

Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan baba Hasan Çetin'in ayağının kırılması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.