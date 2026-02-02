Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: Polis Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: Polis Yaralandı

02.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 3 maskeli soyguncu, kuyumcudan altın çalıp, müdahale eden polisi vurup kaçtı.

ŞANLIURFA'da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.'yi (33) ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı.

Olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki Şakir Çınar'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı. İzinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: Polis Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:34:10. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: Polis Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.