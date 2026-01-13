Şanlıurfa\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde tırın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 CLA 52 plakalı tır, İsa Aslan (52) idaresindeki 63 AFF 694 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA