Şanlıurfa\'da Patlama: Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde 16 gün önce mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında ağır yaralanan Mehmet Şeyho (7) da hayatını kaybetti. Böylece olayda ölen sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 10 Ocak'ta ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin evinde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama oldu, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Şeyho, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Şeyho (7), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Şeyho'nun da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.