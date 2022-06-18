ŞANLIURFA - YKS'ye giren öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücülere "korna çalmama" uyarısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin rahatsız olmamaları için sürücüleri hazırladığı dövizlerle uyardı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Hilmi Özkürkçü (50), öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi için 2 pankart hazırladı.

Okulların yoğun olduğu Hasan Çelebi Mahallesi'ne gelen Özkürkçü, üzerinde "Bugün sınav günü, lütfen kornaya basmayın, 4 korna 1 doğruyu götürmesin" ve "YKS adaylarını rahatsız etmemek için lütfen kornaya basmayalım" dövizleriyle sürücüleri uyardı.

Hilmi Özkürkçü, AA muhabirine, izinli olmasına rağmen gönüllü olarak öğrencilerin rahat bir sınav geçirmeleri için böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi.

3 yıl önce oğlunun sınava girmesiyle başladığı bu uyarıları her yıl devam ettirdiğini aktaran Özkürkçü, "Amacım sınavdaki çocuklarımızın motivasyonlarının bozulmamasıdır. Dövizlere duyarlı davranarak kornaya basmayan tüm sürücülere teşekkür ediyorum." dedi.