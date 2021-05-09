Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den "semt pazarları" teşekkürü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı genelge ile tam kapanma sürecinde salgın tedbirleri en üst seviyede uygulanarak açılan semt pazar yerlerinin sorunsuz şekilde organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, dün, kentte açılan pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Tam kapanma sürecinde üreticinin yaş sebze, meyve mahsulünün ziyan olmasını önlemek ve vatandaşların ihtiyaçlarını temin edebilmesi amacıyla pazar yerlerinin açıldığını belirten Vali Erin, "Valiliğimiz koordinesinde, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız ve esnaf temsilcilerimizin organize çalışması sonucu, gerekli salgın tedbirleri alınarak ilimiz genelinde 13 ilçemizdeki 38 ayrı semtte kurulan pazar yerindeki faaliyetler, sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Ziyaret ederek, oluşturulan tertip ve düzenine şahit olduğumuz pazar yerlerinin kurulmasında, tedbirlerin alınması ve alınan kararların uygulanmasında azami hassasiyet gösteren tüm görevlilerimiz ile düzenin korunmasında duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.