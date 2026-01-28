Sapanca'da Bıçaklama Kavgası: İki Tutuklama - Son Dakika
Sapanca'da Bıçaklama Kavgası: İki Tutuklama

28.01.2026 11:59
Sapanca'da çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz bıçakla öldürüldü, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak gecesi Kırkpınar Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yasin Emre Solmaz arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı. Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı. Kavgada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.Y.Y., E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklandı, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
