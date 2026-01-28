Sapanca\'da Bıçaklama Kavgası: İki Tutuklama

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak gecesi Kırkpınar Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yasin Emre Solmaz arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı. Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı. Kavgada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.Y.Y., E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklandı, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.