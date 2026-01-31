Saran'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Saran'dan Şampiyonluk Vurgusu

31.01.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Saran, birlik ve güvenle şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Bizim sorumluluğumuz ve önceliğimiz bellidir. O da şampiyonluk. Önümüzde uzun bir yol var. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçe'mizi olması gereken yere hep birlikte taşıyacağız. Hep birlikte şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, toplantının sonunda konuşma gerçekleştirdi. Kendisi ve yönetim kurulunun büyük bir mücadele verdiğini belirten Sadettin Saran, "Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyor gibi hissediyoruz. Oysa sadece 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli çok uzun bir süre olmadı. Bu sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu hep birlikte gördük. Yarıştığımız her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sporcularımız büyük bir mücadele veriyor. Umarım sezon sonunda tüm branşlarda güleceğimiz, gurur duyacağımız bir sezon yaşarız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir mücadele veriyoruz. Hem sportif hem kurumsal alanda Fenerbahçe'nin geleceğini sağlam bir temek üzerine oturtmak istiyoruz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımızda ilk kupamızı kazandık. Bu doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok büyük bir göstergesiydi. Bize şunu hatırlattı; Fenerbahçe kenetlenirse, isterse bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Fenerbahçe Opet Basketbol Takımımız bize bir gurur daha yaşattı. Türkiye Kupası'nı kazanan Potanın Kraliçeleri bu camianın ne kadar güçlü bir sportif kültüre sahip olduğunu gösterdi. Önemli olan o neşe duygusunu kaybetmemektir. Fenerbahçe'yi güçlü yapan şey bu. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin veya farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu camianın huzurunu, birliğini ve sezon içerisindeki mücadelesini korumak hepimiz için öncelik olmalı. Bu koltuk benim değil, bu koltuk benim için bir makam değil bir emanettir. Buraya tutunmaya değil yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim ben. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

'HEP BİRLİKTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Şampiyonluğa olan inancını ve birlik olmaları gerektiğini dile getiren Saran, "21 Eylül akşamına dönelim. Seçim bitmişti, kazanmıştık, hepimiz mutluyduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımla bir odaya girdik ve onlara şunu söyledim; Bugün en mutlu günümüz bugün bundan sonra böyle bir günümüz olmayacak, olmadı da. Çünkü artık sorumluluk başlıyor. Sonra tek bir ricada bulundum. Seçim sürecinde söz verdiğimiz her konu için hazırlıklara başlayalım dedim. Ben buraya uçuk projelerle gelmedim. Bazı projelerle ilgili de şu an önceliğimiz bu değil dedim. Buradan gittiğimizde en azından arkamızdan 'Verdikleri bütün sözleri tuttular' desinler dedim. Çocuklarımızın Fenerbahçelilik bilinciyle büyümesi için projelerimizi başlattık, kulübümüze yeni sponsorluklar kazandırdık, gelir alanlarımızı güçlendirdik, kombine sayısının artırılması için somut adımlar attık, iç işleyişimizin tespiti için gerekli çalışmaları başlattık, üzerimizdeki finansal yükten kurtularak Bankalar Birliği'nden çıktık. Bu noktaya gelinmesinde emeği olan Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Murat Ülker'e teşekkür etmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım camiaya seçim sürecinde ne söylediysek sadece onun peşindeyiz. Bizim sorumluluğumuz ve önceliğimiz bellidir. O da şampiyonluk. Bizi o hedefe taşıyacak olan da bugün sahada mücadele eden oyuncular. Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sahadaki oyuncu bu kulübün oyuncusudur. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalmıştır, en zor zamanında taraftarıyla güçlenmiştir. Bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil omuz omuza durmaktır. Bu takım hepimizin desteğiyle hedefe yürüyecektir. Bu kulübün enerjisi olumsuzlukla değil umutla büyür. Önümüzde uzun bir yol var. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçe'mizi olması gereken yere hep birlikte taşıyacağız. Hep birlikte şampiyon olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saran'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda patlama
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:12:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Saran'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.