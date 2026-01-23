Saraydüzü'nde Av Komisyonu Toplantısı - Son Dakika
Saraydüzü'nde Av Komisyonu Toplantısı

Saraydüzü'nde Av Komisyonu Toplantısı
23.01.2026 13:57
2026-2027 av dönemine ilişkin kararlar alındı; doğal yaşam ve sürdürülebilir avcılık ele alındı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 2026-2027 av dönemine ilişkin İlçe Av Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026-2027 av sezonunda uygulanacak hususlar, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda ele alınarak değerlendirildi. Komisyon toplantısında yasaklanan av hayvanları, av günleri ve süreleri, avlanma limitleri, sürdürülebilir avcılık ile doğal yaşamın korunmasına yönelik tedbirler görüşülerek karara bağlandı. Av ve yaban hayatının korunmasına yönelik alınacak önlemler ile ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındı. Yetkililer, alınan kararların avcılara ve kamuoyuna duyurulacağını belirterek, av sezonu boyunca kurallara titizlikle uyulmasının doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplantı, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılık anlayışı çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve komisyon üyeleri katıldı - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Saraydüzü, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saraydüzü'nde Av Komisyonu Toplantısı - Son Dakika

14:14
SON DAKİKA: Saraydüzü'nde Av Komisyonu Toplantısı - Son Dakika
