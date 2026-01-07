Saraykent'te 650 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
3-sayfa

Saraykent'te 650 Kilo Tütün Ele Geçirildi

07.01.2026 11:47
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir araçta 650 kilo tütün bulundu, Z.D. hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.D. idaresindeki durdurulan araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildiği bildirildi. Z.D. ile ilgili işlemler devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Saraykent, Ekonomi, 3-sayfa, Yozgat, Suç, Son Dakika

11:41
