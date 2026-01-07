Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.D. idaresindeki durdurulan araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildiği bildirildi. Z.D. ile ilgili işlemler devam ediyor. - YOZGAT
Son Dakika › 3-sayfa › Saraykent'te 650 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
