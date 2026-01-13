Sarıgöl\'den Umreye Uğurlama Töreni

Sarıgöl ilçesinden Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla umreye gidecek 93 kişi, gözyaşları ve dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden, Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 93 kişi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Sarıgöl Dışkahveler Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Gümüşlü Camii'nde bir araya gelen umre yolcuları ve yakınları, manevi atmosferin hakim olduğu uğurlama törenine katıldı.

Törende Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından kutsal topraklara gitmek üzere hazırlanan vatandaşlar, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama sırasında, umre yolcuları ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

