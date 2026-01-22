Sarıgöl'ün sorunları Ankara'ya taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sarıgöl'ün sorunları Ankara'ya taşındı

Sarıgöl\'ün sorunları Ankara\'ya taşındı
22.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, mahalle muhtarlarıyla birlikte Ankara'ya giderek Sarıgöl'ün sorunlarını ve taleplerini yetkililere iletti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, mahalle muhtarlarıyla birlikte Ankara'ya giderek Sarıgöl'ün sorunlarını ve taleplerini yetkililere iletti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Program kapsamında Sarıgöl ilçesinde devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, tarım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere birçok alandaki projelerin ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla AK Parti Grup Toplantısı'na mahalle muhtarlarımızla birlikte katılım sağladık. Ardından Sarıgöl ilçemiz ve mahallelerimizde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulunduk" dedi.

Demirci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın da katıldığını ifade ederek, "İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Demirci, Sarıgöl, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgöl'ün sorunları Ankara'ya taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:54:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'ün sorunları Ankara'ya taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.