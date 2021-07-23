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Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart - Son Dakika

Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart

23.07.2021 17:20
Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart, System.String[]

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esnafın kısa ödeneğinin devam etmesi şart.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esnafın kısa ödeneğinin devam etmesi şart. Allah'ım devletin ışığını ve esnaflarımızın ışığını İnşallah hiçbir zaman söndürmez, çünkü pandemi koşulları devam ediyor" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın İliç İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Genel başkan yardımcıları Haluk Şaban, Adnan Delikurt, Soner Gökçe, Zeynel Abidin Aktay ve Ender Karahasanoğlu'nun da yer aldığı açılış öncesi partililere seslenen Sarıgül, Türkiye'de şu anda yeni bir değişime, yeni bir dönüşüme ve yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu söyledi. TDP olarak bunu sağlayacaklarına yürekten inandıklarını belirten Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyet'imizin gururla söylüyorum, son başbakanı Erzincanlıydı, ilk Başbakanı da Erzincanlı olacak. Gözünüzde hiçbir şeyi büyütmeyin, emekli yurttaşlarımız var, onlarla konuşuyorum, bayramlarda üzülüyorlar çünkü torunlarına harçlık veremiyorlar. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlarımız var, emniyet mensupları ve meslektaşım öğretmenlerimiz var, sağlık çalışanlarımız var. Hiç merak etmesinler Türkiye Değişim Partisi olarak yerine getireceğiz" dedi.

AFGAN GÖÇ İSTİLASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZTürkiye'nin Afgan göçüyle karşı karşıya olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, "Büyükşehirlerde 4 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşlerimiz var, onlar savaş korkusuyla geldiler, biz misafir ediyoruz. Ama Afganistan'dan gelecek yaklaşık 4 milyon yurttaşlarımızı barındıracak güce sahip değiliz. Bütün siyasi partiler popülizm yapmadan, siyaset yapmadan bu büyük göç dalgasına tedbir almakta mükellefiz. Türkiye Değişim Partisi olarak şunu arz ediyoruz, sağ elimiz de bizim, sol elimiz de bizim, biz vicdan diyen, merhamet diyen, adalet diyen, örflerimizi, törelerimizi ve geleneklerimizi her zaman koruyacak, büyüklerimize saygı sunacak, küçüklerimizi sevecek, tüm yurttaşlarımızla el ele, omuz omuza olacağız" diye konuştu.ESNAFIN KISA ÖDENEĞİ DEVAM ETMELİSarıgül esnafın kısa ödeneğinin mutlaka devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esnafın kısa ödeneğinin devam etmesi şart. Allah'ım devletin ışığını ve esnaflarımızın ışığını İnşallah hiçbir zaman söndürmez, çünkü pandemi koşulları devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi Atatürk Milliyetçisi demek. Örf ve töremiz demektir, varlık demektir, bereket demektir, hudut ve bayrak birlikteliği demektir. Türkiye Değişim Partisi için önce devletimizin bölünmez bütünlüğü gelir, sonra partimiz gelir. Partimizde görev alan arkadaşlarımızın iki hedefi vardır birinci hedefi ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İskandinav ülkelerinin önüne çekmek. İkinci hedefimiz saygıyla sevgiyle Türkiye Değişim Partisi'nin bayrağını Ankara'nın burçlarına çekmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mustafa Sarıgül, İliç İlçe Başkanlık binasının açılışını yaptı.


Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart
Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart
Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart
Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıgül: Esnafın kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şart - Son Dakika


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