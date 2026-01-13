Sarıgül, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Politika

Sarıgül, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sarıgül, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
13.01.2026 14:17
CHP'li Mustafa Sarıgül, 2025'in önemli fotoğraflarını seçtiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarıgül, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Sarıgül, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini tercih etti.

CHP'li Sarıgül, "Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Sarıgül, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

AA muhabirlerini tebrik eden Sarıgül, "Foto muhabirleri, kameramanlar, tüm arkadaşları kutluyorum. Gerçekten çok zor şartlarda, özellikle Gazze'de çalıştılar. Hayatlarını tehlikeye attılar, bizleri habersiz bırakmadılar. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Seçim yapmak çok zor ama burada siyasi değil, vicdani davranıp en doğrusu neyse onu seçeceğiz." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

