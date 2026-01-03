Sarıkamış Harekatı\'nın 111. Yılı Ladik\'te Coşkuyla Anıldı

SAMSUN'un Ladik ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı nedeniyle anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde ilçeye bağlı Akdağ Kayak Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar, 200 metre uzunluğunda Türk bayağı açarak bin 200 metrelik güzergahta Sarıkamış şehitleri için 'Bu Toprakta İzin Var' adı altında anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından Ladik Akdağ Doğa ve İzcilik Kampı'nda anma programı yapıldı. Programa; Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Ladik Belediye Başkanı Fikret Baştan ve vatandaşlar katıldı.

'ACIMIZ DERİNDİR, HÜZÜNLÜYÜZ'

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Bugün, burada, tam 111 yıl önce Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda dondurucu soğukta şehadete yürüyen 90 bin vatan evladının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı etkinliğimizde, bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizim tarihimizde zaferler kadar acıların da büyük bir yeri vardır. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda, Sarıkamış ise dondurucu soğukta; vatanı ve dini uğruna yitip giden Anadolu evlatlarının destanını barındırmaktadır. Bıyığı henüz yeni terlemiş gencecik delikanlılar, Sarıkamış'ta düşmana değil; soğuğa mağlup olmuşlardır. Yazlık giysilerle, çarıklarla eksi 45 derecede bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Mehmetçiğimiz Sarıkamış'ta; bütün imkansızlıklara rağmen civanmertliğin en güzel örneğini sergilemiş, cihattan kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumuştur. Allahuekber ve Soğanlı Dağları, bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahitlik etmiştir. Acımız derindir, hüzünlüyüz. Kalbimizde bir burukluk vardır" dedi.