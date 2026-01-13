Sarıkamış'ta Eğitime Ara Verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, ilçemize bağlı köylerimizdeki bütün okullar ve taşıma merkezindeki okullarımızda salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."