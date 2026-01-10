Sarıyer'de İş Yeri Kurşunlandı: 3 Gözaltı - Son Dakika
Sarıyer'de İş Yeri Kurşunlandı: 3 Gözaltı

10.01.2026 16:42
İstanbul Sarıyer'de bir iş yerinin kurşunlanması sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak'taki bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu iş yerine 13 kurşunun isabet ettiğini ve camlarının kırıldığını belirledi.

Olay yeri ve çevresinde 12 boş kovan ile deforme olmuş 12 fişek de bulundu.

Saha çalışmaları kapsamında, iş yeri ve çevresinde önce keşif yapan 3 şüpheliden birinin daha sonra iş yerine silahla ateş açtığı anlaşıldı.

Çevredeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, E.S. (44), C.A. (42) ve G.K'yi (43) olaydan 10 saat sonra silahla birlikte yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İş Yeri Kurşunlandı: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sarıyer'de İş Yeri Kurşunlandı: 3 Gözaltı
