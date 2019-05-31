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SARIYER'DE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN FABRİKANIN DUVARINA ÇARPMA ANI KAMERADA

2 saat önce

Sarıyer Kemerburgaz Caddesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.

SARIYER'DE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN FABRİKANIN DUVARINA ÇARPMA ANI KAMERADA, System.String[]

Sarıyer Kemerburgaz Caddesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Göktürk istikametine seyir halinde olan 35 ZK 255 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kaza nedeniyle sürücü araçta sıkıştı. Sürücünün yardımına fabrikanın güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri durumu sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı. Ambulansa alınarak hastaneye götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarpıyor yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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-(GÜVENLİK KAMERASI)
-Aracın yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarpması
-Kaza sonrası oluşan toz bulutu
-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
-Kaza yapan araçtan görüntü
- Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Ambulansın içindeki yaralı sürücü
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:24 Kaynak: DHA
Sarıyer, Güncel
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