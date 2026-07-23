İş birliği kapsamında, Antalyaspor’un kırmızı-beyaz renklerinden ve marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan özel koleksiyon ürünleri satışa sunulacak. Antalyaspor logolu bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü kulübe aktarılacak.
Sarıyer Kola, bu iş birliğiyle Türk sporuna ve futbol kültürüne verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Son Dakika › Antalyaspor › Sarıyer Kola, Antalyaspor’un Resmî İçecek Sponsoru Oldu - Son Dakika
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