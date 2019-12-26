SASGEM'den "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel SASGEM'den 'Güvenli Sürüş Kuralları' etkinliği - Son Dakika

SASGEM'den "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği düzenlendi.

SASGEM'den

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" etkinliği düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli Murat Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Cep telefonunun sürüş esnasında kullanılmasının birçok kazaya sebep olduğunu vurgulayan Ünal, katılımcılara yolda yürürken ve seyir halindeyken gerçekleşen kaza örneklerini gösterdi.

Trafikte güvenin kurallara uymaktan geçtiğini belirten Ünal, "Hedeflerinize ve hayallerinize vücut bütünlüğüyle ulaşmak istiyorsanız, bunların bir tanesi de trafik kurallarına uyumdur. Öğrendiğiniz kuralları kullanırsanız tehlikelerden korunursunuz." ifadelerini kullandı.

Ünal, trafik kuralları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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