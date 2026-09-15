Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti - Son Dakika
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Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti

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Avustralya'da sörf yapma amacıyla satın aldıkları arazideki yeraltı suyunu yıllarca ev işleri ve sebze sulamak için kullanan bir çift, suyun eşsiz bir mineral kaynağı olduğunu keşfetti. Uluslararası su tadım yarışmasında 100 tam puan alan su, günümüzde lüks restoranlarda şişesi 10 Avustralya dolarından servis ediliyor.

2008 yılında Güney Avustralya'nın Yorke Yarımadası'ndan arazi satın alan Damien Smith ve Gretchen Scinta çiftinin hayatı, okyanusa oldukça yakın konumdaki arazilerinde tatlı su kerevitlerini fark etmeleriyle değişti. Yeraltı akiferinden çektikleri suyu uzun yıllar boyunca sebze yetiştirmek ve günlük ev işlerini halletmek için kullanan ikili, suyun berraklığı ve lezzetine hayran kalınca numuneleri laboratuvara gönderdi. Analiz sonuçları, okyanusa yakınlığa rağmen dış etkenlerden korunan kaynağın son derece saf ve sıra dışı bir mineral yapısına sahip olduğunu ortaya koydu.

ULUSLARARASI YARIŞMADA 100 TAM PUAN

Geçmişteki şarap sektörü deneyimlerinden faydalanan girişimci çift, musluklarından akan doğal mirası ticari bir girişime dönüştürerek "Carribie Mineral Water" markasını kurdu. Kanada'da düzenlenen saygın bir uluslararası su tadım yarışmasına katılan marka; gazsız suyuyla 100 üzerinden 100 tam puan alırken, gazlı versiyonuyla 99 puan elde ederek kalitesini küresel ölçekte tescilledi.

LÜKS RESTORANLARDA ŞİŞESİ 10 DOLARDAN SATILIYOR

Kaynağından gıda standartlarına uygun özel borular vasıtasıyla çekilerek Adelaide yakınlarındaki tesislerde şişelenen Carribie Mineral Water, günümüzde bölgenin seçkin restoranlarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yıllarca ev işlerinde kullandıkları su kaynağını uluslararası bir markaya dönüştüren çift, tesadüfi keşifleri sayesinde büyük bir ticari başarının sahibi oldu.

Avustralya, Mineral, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert kursun Mert kursun :
    O araziyi ben alsam çevreye zararlı su diye bardağına 500 tl ceza yazarlar 1 0 Yanıtla
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