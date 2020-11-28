Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı - Son Dakika

Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı

28.11.2020 12:51
Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı, System.String[]

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği 54 ilden 514 sporcunun katıldığı çevrim içi satranç turnuvasında dereceye girenler, Belediye Başkanı Halil Arda'dan ödüllerini aldı.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği 54 ilden 514 sporcunun katıldığı çevrim içi satranç turnuvasında dereceye girenler, Belediye Başkanı Halil Arda'dan ödüllerini aldı.

Gaziemir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), İzmir İl Temsilciliği birlikteliğinde her yıl düzenlenen satranç turnuvası, korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlendi. Chess.com platformu üzerinden online olarak düzenlenen turnuvaya 54 ilden, 114 satranç kulübüne kayıtlı 514 lisanslı sporcu katıldı. Turnuva, bugüne kadar Türkiye'de düzenlenen en çok sporcunun katıldığı çevrim içi satranç turnuvası olarak kayıtlara geçti.

10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı, açık kategori olmak üzere üç grupta düzenlenen turnuvada dereceye giren ve İzmir'de yaşayan sporculara Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda; kupa, madalya ve katılım belgesi ile satranç takımı, satranç saati, powerbank, kitap armağan etti. Turnuvaya diğer illerden katılan ve dereceye giren sporcuların kupa, madalya, katılım belgesi ve hediyeleri kargo yoluyla gönderildi.

Başkan Halil Arda, Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dinler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Turnuva Direktörü Aydın Kara'nın katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporcuları tebrik etti, turnuvada emeği geçenlere de teşekkür etti.

Başkan Arda, "Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliğiyle birlikte düzenlediğimiz satranç turnuvasına 54 ilden 514 sporcu katıldı. Turnuvamız, katılan sporcu sayısı ile ülkemizin en yoğun katılımlı online satranç turnuvası oldu. Katılım oranının yüksek olması bizi mutlu etti. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan yurttaşımız için kültür, sanat ve spor kursları düzenlemeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvada derece kazananlar

Turnuvaya 10 yaş ve altı kategorisinde Bursa'dan katılan Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, İzmir'den katılan Can Yardımcı ikinci, Ankara'dan katılan Sarp Şahin üçüncü oldu. 14 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Denizli'den İbrahim Bilir, ikinciliği İzmir'den Ecrin Tuana Engel, üçüncülüğü Samsun'dan Yiğit Deniz Özgün hak etti. Açık kategoride ise İzmir'den Ahmet Efekan Alaz birincilik, İstanbul'dan Ege Köksal ikincilik, İstanbul'dan Anar Alıaknarov üçüncülük elde etti. - İZMİR

Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı
Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı

Halil Arda, Gaziemir, Sporcu, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda'dan aldı - Son Dakika


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