"Satranç Sporcularını Tarihle Buluşturuyoruz" Turnuvası - Son Dakika

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Satranç Sporcularını Tarihle Buluşturuyoruz" turnuvası düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, turnuvayla ilin kültürel, tarihi varlıkları ve kentsel zenginliklerini tanıtmak, çocuklarda tarih bilincinin sporla birleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Turnuvanın aynı günde ve eş zamanlı olarak Akseki, Manavgat, Korkuteli, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Demre, Kumluca, Aksu, Finike, Gazipaşa, Kemer, Serik ve İbradi ilçelerinde düzenlendiği kaydedildi.

Kaş Xanthos Antik Kenti tiyatrosunda Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın da takip ettiği turnuvaya, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında 50 çocuk katıldı.

Etkinlik sonunda katılanlara madalya verildi.