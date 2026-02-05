SATSO Başkanı Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi - Son Dakika
SATSO Başkanı Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi

05.02.2026 10:19
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 100 milyar liralık finansman paketinin üretici ve reel sektörün yeni yatırımlarını hayata geçirmesine, üretim altyapısını güçlendirmesine ve istihdam kapasitesini geliştirmesine destek olacağını bildirdi.

Altuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin üretimde olduğu bilinciyle hareket eden iş dünyasına yönelik açıklanan desteğin önemli bir fayda sağlayacağını, iş dünyası adına bu durumu olumlu karşıladıklarını belirtti.

Üretici için her yeni günün yeni bir mücadele olduğunu, özellikle artan dünya geriliminin de direkt olarak üreticiyi etkilediğini vurgulayan Altuğ, "Bu nedenle sürdürülebilir büyüme, rekabetçilikte yeniden öne çıkmamız, ihracat kapasitemizi artırmamız ve de ülkemiz için cari dengeyi sağlamamız açısından iş dünyamıza sunulan her imkan kat kat fazla fayda ile ülkemize dönecektir." ifadelerini kullandı.

Altuğ, amaçlarının günü kurtarmak değil sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir üretim ekosistemi inşa edilmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle açıklanan bu finansman paketi üreticimizin ve de reel sektörümüzün yeni yatırımlarını hayata geçirmesi, üretim altyapısını güçlendirmesi, istihdam kapasitesini geliştirmesine destek olacaktır. Bu kıymetli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimindeki tüm bürokratlarımıza Sakarya iş dünyamız adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

11:18
