Savcı, Hakimi Silahla Yaraladı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., hakime A.K.'yı silahla yaraladı.

Olay, 13.15 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'de görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi'nde üye hakime A.K.Y. 'ı aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu hakimenin makam odasında silahla yaraladı.

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan hakimenin durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi. Adliyeye çok sayıda polisi olay yeri incelemek gibi sevk edildi. - İSTANBUL