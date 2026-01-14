Savcı, Hakimi Vurarak Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Savcı, Hakimi Vurarak Tutuklandı

14.01.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakim Aslı K.'yi vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklandı, hakim taburcu oldu.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim Aslı K.'yi kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan hakim Aslı K. ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün saat 13.00 sıralarında cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kılıçarslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kılıçarslan Sulh Ceza Hakimliği'deki işlemlerinin ardından sevk edildiği suçlamadan tutuklandı. Öte yandan hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Savcı, Hakimi Vurarak Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:01:36. #7.11#
SON DAKİKA: Savcı, Hakimi Vurarak Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.