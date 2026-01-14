Savcı Hakimi Vurdu, Gözaltına Alındı - Son Dakika
Savcı Hakimi Vurdu, Gözaltına Alındı

14.01.2026 10:30
Savcı Kılıçarslan, Bölge Adliye Hakimi A.K.'yi yaralayarak gözaltına alındı. Olay soruşturuluyor.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim A.K.'yi kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün saat 13.00 sıralarında cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi A.K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Mağdur hakim A.K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

