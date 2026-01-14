Savcıdan Hakime Silahlı Saldırı - Son Dakika
Savcıdan Hakime Silahlı Saldırı

14.01.2026 16:59
Kadın hakim Aslı K.'ya silahla açılan ateş sonrası soruşturma devam ediyor. Duygusal çatışma detayları.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında kadın hakim Aslı K.'yı silahla vurarak yaralanan Savcı Muhammed Çağatay K.'nın soruşturmasında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli savcının daha önce mağdura tehdit içerikli mesaj ile görseller gönderdiğinin tespit edildiği ve savcının öldürme kastıyla ateş ederek araya engel hal girmesi nedeniyle eylemini tamamlayamadığı aktarıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026'da kadın hakim Aslı K.'yı tartışma sırasında silahla kasık kısmından vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'ya yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Duygusal birliktelik iddiası

Sevk yazısında, şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K. ile mağdur Hakim Aslı K.'nın 2023 Eylül'den beri duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, hakimin önceki evliliğinden çocuğunun bulunması ve şüpheli K.'nın bu birlikteliğin evliliğe dönüşmek istememesi iddiasıyla tartışmalar yaşandığı, şüpheli K.'nın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği ancak mağdurun buna yanaşmadığı, bunun için de şüphelinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına mağdurun çalışma odasına gittiği aktarıldı.

Çaycı odaya girdi ve Savcının elinden silahı aldı

Yazıda, şüpheli Muhammed Çağatay K. ile mağdur Aslı K.'nın çalışma odasındayken tekrar tartıştıkları, şüphelinin ifadesine göre mağdurun K.'ya vurmaya başladığı, o sırada çay ocağında çalışan Yakup K.'nın odaya girdiği, mağdurun Yakup K.'dan yardım istediği, tanık Yakup K.'nın ifadesine göre ise yardım isteği üzerine Yakup K.'nın araya girdiği, bu sırada şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek elini beline götürdüğü ifade edildi. Tanık ifadesine göre devamında, şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın belinden silahını çıkarttıktan sonra koşmaya başladığı, bunun üzerine Yakup K.'nın hamle yaptığı, silahın birden fazla kez ateş aldığı, Yakup K.'nın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve duvara yaslayarak silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettiği kaydedildi.

Savcının öldürme kastıyla ateş ettiği ve araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamadığı belirtildi

Sevk yazısında, şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın daha önceki günlerde mağdur Aslı K.'ya tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiğinin tespit edildiği, mağdurun ifadesinin henüz alınamadığı, şüphelinin cep telefonu şifresini vermediği, ayrıca şüpheli savcının eylemini araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamadığı ve mağduru öldürme kastıyla ateş ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hakim, Son Dakika

17:02
16:21
16:18
16:12
15:13
14:19
