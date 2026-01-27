Şavşat Karayolu\'nda Buzlanma Kazası

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi mevkiinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazası, karayolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Uçurum kenarında şans eseri duran tır nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine ekipler sevk edildi. Tır yoldan kaldırılarak araç trafiği yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN