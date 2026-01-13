Şavşat'ta Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.
Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.
