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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu

09.02.2022 15:02
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, Füze Sistemi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu - Son Dakika


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