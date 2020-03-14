Savunma şirketi SDT'de görev değişikliği - Son Dakika
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Savunma şirketi SDT'de görev değişikliği

6 saat önce

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirdiği özgün ürünlerle sorumluluklar üstlenen SDT AŞ'nin yeni genel müdürü Ömer Korkut oldu.

Savunma şirketi SDT'de görev değişikliği, System.String[]

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirdiği özgün ürünlerle sorumluluklar üstlenen SDT AŞ'nin yeni genel müdürü Ömer Korkut oldu.

ODTÜ Teknokent yerleşkesinde Ar-Ge'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren SDT AŞ yönetiminde değişiklik yapıldı.

Türk savunma sanayisinde bugüne kadar çeşitli görevler yürüten Ömer Korkut, SDT AŞ Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevde bulunan Mustafa Fatih Ünal ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı sorumluluğunu üstlendi.

SDT AŞ, kurulduğu 2005'ten bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koydu ve kullanıma sundu.

Şirket, algılayıcı (radar, kızıl ötesi ve benzeri) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini, görüntü işleme ve analiz yazılımlarını, uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini, hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemlerini, kara platformları elektronik ünitelerini, RF karıştırıcı sistemleri, simülasyon ve eğitim sistemlerini özgün ve yerli olarak üretiyor.

ODTÜ Teknokent, Korkut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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