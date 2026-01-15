Savunma Zirvesi'nde Stratejik Hazırlık Tartışıldı

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde siyasi, ekonomik ve kültürel belirsizlik koşullarında yetenek gelişimi, teknolojiye uyum ve stratejik hazırlık konuları tartışıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı İhsan Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı "Belirsizlikten Stratejiye: Geleceğe Hazırlık" adlı panelde, siyasi, ekonomik ve kültürel belirsizlik ortamında yetenek gelişimi ve teknolojiye ayak uydurabilme konularında fikirler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi ve SETA Dış Politikalar Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, güvenlik ortamındaki değişim nedeniyle artık geleneksel bir güvenlik ortamın içerisinde faaliyeti yürütülmediğini söyledi.

Belirsizlik kavramına sosyolojik bir yaklaşımı getiren Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Belirsizliğin kendisi ve ona yüklediğimiz anlam ve teorik çerçeve de belirsiz hale gelirse o zaman kendisini kontrol edemeyen bir yere doğru gidebiliriz. Belirsizliğin kendisinin bir ideoloji olduğunu da düşünmeye başladım. Belirsizliğin bireysel ölçekte insanları kontrol etmenin bir aracı olmasına dönüşmemesi lazım. Belirsizliğin kendisine de bir mesafe koymamız lazım. Burada bir model inşa etmemiz lazım. Savunma sanayi açısından düşününce de stratejik otonomi kavramının böyle bir ortaklık oluşturduğunu düşünüyorum."

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu, teknolojiyi kullanmanın sadece yatırım yapıp para harcanarak öğrenilemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi ve yapay zekayı da doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hatta bunun ehliyeti bile olmalı, aynı bir araç ya da cerrahi robotları kullanmak gibi. İşin yetkinlik geliştirme ve kültür dönüşümü boyutu son derece kritik. Dünyanın karmaşık ve belirsizliğinin had safhaya çıktığı bir döneme giriyoruz. bilgi kirliliğiyle savaşırken de teknik ve yetenek geliştirirken de bu belirsizlik ortamına uyum sağlayabilmek gerekiyor. Dünyaya uyum sağlayabilmek için bugüne kadar öğrendiğimiz birçok şeyi unutmamız ve yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Şirketler içerisinde rollerin değişimi ve yetkinliğin gelişimi kaçınılmaz ve faydalı bir şey."

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, rekabet ile işbirliğinin birlikte kullanıldığı 'rekaberlik' kavramını anlattı. Küçükşabanoğlu, "Teknofeodalizm çağında, artık rekabet ile birlikte işbirliği devri var. Buna 'rekaberlik' diyoruz. 'Rekaberliğin' arttığı bir dönemde Türkiye'nin de çok güçlü olması gerektiği bir dönemdeyiz. Eskiden toprağı olan daha güçlüydü, günümüzde verisi çok olan daha güçlü. Bugünün güçlüleri, teknoloji devi şirketler." dedi.

Projera CEO'su Dinçer Özturan ise belirsizlik çağının yeni olmadığını, yaklaşık 15 yıldır iş hayatında ciddi bir şekilde yaşandığını belirtti. Özturan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de şirketlere bu belirsizlikle nasıl başa çıkacakları ile ilgili eğitim veriyoruz. İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, satın alma gibi konularda organizasyonel birimlerin proaktif bir noktaya gelmeleri çok kritik bir nokta. Bu birimlerin kurumlarda operasyonel bir departman olmaktan, stratejik bir partner olmaya evrilmeleri gerekiyor. Bugün belirsizlikle başa çıkmanın en iyi yolu, gelecek günlerini planlayarak, şirket içi ve dışı dinamikleri düzenleyerek ve analitik verileri kullanarak sürekli hazır ve sürekli teyakkuzda olmak."

Yetenek yönetimi alanında Türkiye'de yapılması gereken birçok yeniliğin olduğunu ifade eden Özturan, "Türkiye'de şirketlerin alışkın olmadığı şey rotasyon. İnsanlar uzun yıllar aynı departmanda çalışıyor. Ancak yurtdışındaki şirketlerde rotasyon çok önemli. Dünya devi şirketlerde hep rotasyon ve yeni beceriler kazandırma yapılıyor." diye konuştu.