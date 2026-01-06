Schumer: Venezuela'da Kaos Var

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, kimsenin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için üzülmediğini ifade ederek, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." dedi.

ABD Senatosundaki 1 numaralı Demokrat isim Schumer, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Venezuela'daki askeri operasyon nedeniyle Trump yönetimine yüklendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir zorba" olduğunu savunan ve "Kimse onun başına gelenlere üzülmüyor." diyen Schumer, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın arkasını toplamak" amacıyla bazı yeni açıklamalar yaptığını kaydeden Schumer, "Venezuela'yı ABD'nin yönetmesinden neyin kastedildiği" konusunun belirsiz olduğunu söyledi.

"Felaketler katlanarak artabilir"

Schumer, "Donald Trump, Pandora'nın kutusunu açtı ve işler çok çabuk kontrolden çıkacak. Trump, Venezuela'da yaptığını Kolombiya ve Grönland'da da yapmaya kalkışırsa, bunun sonuçları ve felaketler katlanarak artabilir." dedi.

Amerikan halkının Trump'a "askeri maceralar" için oy vermediğini vurgulayan Demokrat senatör, "Donald Trump, Epstein dosyalarını yayınlama sözünü tutmadığı gibi, şimdi de Amerika'nın bitmek bilmeyen savaşlara katılmayacağı sözünü de tutmuyor." diye konuştu.

Schumer, ABD Kongresi olarak Trump yönetiminden Venezuela'daki askeri operasyonuna ilişkin en hızlı şekilde kendilerine brifing vermesini istediklerini kaydederek, "En önemlisi de şu: Donald Trump, artık Venezuela'yı ABD olarak biz yöneteceğiz derken ne demek istiyor? Bu, artık Venezuela'da ulus inşa etme işine girdiğimiz anlamına mı geliyor? Askerlerimizi oraya gönderecek miyiz?" ifadelerini kullandı.