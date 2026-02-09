Seha Ergene AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'na Atandı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Seha Ergene için ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

Cevat Şakir Caddesi'ndeki parti binası önündeki karşılamaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda partili katıldı.

Tören sırasında Ergene, babası ilçenin yöresel sanatçısı Mustafa Ergene ile birlikte harmandalı zeybeği ve yöresel oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu karşılamada Ergene'ye çiçek verildi.

Karşılamanın ardından konuşma yapan Seha Ergene, duygulandı. Ergene, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan güven ve destekten dolayı partililere teşekkür etti.

Program daha sonra ilçe teşkilatı içerisinde devam etti.