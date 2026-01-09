Şehir Hastaneleri Bütçeyi Aşmış Durumda

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen 18 şehir hastanesi için yıl sonunda yapılan harcamaların, ayrılan bütçeyi 6 milyar 498 milyon lira aştığını belirterek, "Şehir Hastaneleri, sağlık hizmetlerini güçlendiren bir model olmaktan çıkmış; kamu bütçesini sermayeye aktarmanın gerekçesi, bütçeyi yutan dev bir kara delik haline gelmiştir" dedi.

Şahbaz, kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen şehir hastanelerine yapılan harcamalara ilişkin açıklama yaptı. Şahbaz, şunları söyledi:

"Sağlık bir ticaret alanı değil, temel bir kamusal haktır"

"Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen 18 şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığı'na 2025 yılı maliyeti 111 milyar 100 milyon lira olmuştur. Oysa aynı yıl için bu hastanelere ayrılan ödenek 104 milyar 602 milyon liraydı. Yıl sonunda gerçekleşen harcama, ödeneği 6 milyar 498 milyon lira aşmıştır. Bu rakamlar bir muhasebe detayı değildir; açık bir kaynak israfının ve bütçe kontrolsüzlüğünün göstergesidir. 18 şehir hastanesi için yapılan bu ödeme, tedavi hizmetleri bütçesinin yüzde 13,3'üne, Sağlık Bakanlığı'nın toplam bütçesinin ise yüzde 9,9'una karşılık gelmektedir. Başka bir ifadeyle, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık onda biri, yalnızca 18 hastaneye aktarılmıştır.

Kamu İhale Kurumu'nun güncel maliyetleri dikkate alındığında, bu kaynakla 200 yataklı 62 adet ya da 300 yataklı 44 adet kamu hastanesi yapılabilir ve Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunulabilirdi. Bunun yerine, kamu kaynakları uzun yıllar boyunca döviz garantileri ve kira ödemeleriyle özel şirketlere aktarılmaktadır. Şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerini güçlendiren bir model olmaktan çıkmış; kamu bütçesini sermayeye aktarmanın gerekçesi, bütçeyi yutan dev bir kara delik haline gelmiştir. Bu model, ne sağlıkta erişimi ne de hizmet kalitesini artırmıştır; aksine kamu maliyesi üzerinde sürdürülemez bir yük yaratmıştır. Sağlık bir ticaret alanı değil, temel bir kamusal haktır. Kamu kaynakları birkaç dev projeye değil, halkın yaşadığı her yerde ulaşılabilir, kamucu ve planlı sağlık yatırımlarına ayrılmalıdır. Şehir Hastaneleri gerçeği, KÖİ modelinin iflas ettiğini açıkça ortaya koymaktadır."