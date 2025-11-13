Şehit Astsubay Burak İbbiği'den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı - Son Dakika
Şehit Astsubay Burak İbbiği'den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı

13.11.2025 19:52
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

AİLESİ PAYLAŞTI

Çorum'un Yaydiğin köyünde yaşayan şehidin ailesince gazetecilerle paylaşılan görüntüde, şehit İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle bindiği büyük salıncakta gülümsediği ve eğlendiği anlar yer alıyor.

ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİYDİ

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Şehit İbbiği'nin, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mekatronik programından mezun olduğu, çocukluktan beri hayalini kurduğu askerlik mesleğine yöneldiği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit İbbiği'nin cenazesinin yarın memleketi Çorum'da düzenlenecek törenin ardından Çorum Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Astsubay Üstçavuş, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

