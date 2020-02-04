ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI

6 saat önce

Suriye İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınmak üzere sabah saatlerinde Tuzla'daki baba ocağına getirildi.

ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI, System.String[]
Suriye İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınmak üzere sabah saatlerinde Tuzla'daki baba ocağına getirildi. Okunan duaların ardından şehit Demir'in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışlarında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) naaşı sabah saatlerinde Tuzla'daki baba ocağına getirildi. Şehidin babası Süleyman ve ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Şehidin üniforması askeri yetkililer tarafından ağabeyi Mücahit Demir'e verildi. Şehit Halil Demir'in naaşını taşıyan cenaze aracı bir süre evin önünde durduktan sonra daha sonra Muhammed Ül Emin Camisi'ne doğru hareket etti. Şehidin ailesi de cenaze aracının arkasından yürüdü. Acılı aile gözyaşlarını tutamadı.

AĞABEYİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir için cami önünde dua edildi. Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, Türk bayrağına sarılı tabutu defalarca öptü ve tabut başından bir an olsun ayrılmadı. Ağabey Mücahit Demir daha sonra annesi Süheyla Demir'e sarıldı. Şehidin annesi Süheyla Demir görevlilerin yardımıyla bir süre cenaze arabasının arkasından yürüdü.

SAKARYA PAMUKOVA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sakarya Pamukova'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin evinden görüntüler

-Taziye görüntüler

-Dua görüntüleri

-Şehidin ailesinden görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Halil Demir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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