ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

01.06.2022 14:57

SİİRT'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SİİRT'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ortamandıra Mahallesi'ne getirildi, baba evinde helallik alındı. Ardından Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri tören için mahalle meydanına getirildi. Buradaki törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in AK Parti ve CHP'li milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Abdullah Özcan ve annesi Seval Özcan ile eşi Zehra Özcan görevlilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Atilla (3) ve Seval (5) adlı iki çocuk babası Ercan Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit Ercan Özcan, mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇLİYOR

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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