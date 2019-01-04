Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Köse'nin Cenazesi Gaziantep'e Getirildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Köse'nin Cenazesi Gaziantep'e Getirildi

18 dakika önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye - İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin naaşı Gaziantep'e getirildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye - İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin naaşı Gaziantep'e getirildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Köse'nin cenazesi, meslektaşları tarafından uçaktan alındı.

Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

Dedesi Ökkeş ve ninesi Elif ile kardeşi Yunus Köse, şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılamaya Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı.

Şehit Köse için yarın Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:46 Kaynak: AA

Iğdır, Piyade, Gaziantep, Güncel
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