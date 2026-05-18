Şehit polis Emrah Koç'ün türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı
Şehit polis Emrah Koç'ün türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı

18.05.2026 01:12
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan 2 polis memurundan Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine kavga ihbarına gitti. Burada polis memurları iddiaya göre psikolojik tedavi gören O.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Olayda polis memurları Tütüncüler ile Koç şehit oldu, saldırgan O.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polislerden Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, 'Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem' adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı. Sanal medyada yayılan görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, yarın son yolculuklarına uğurlanacak. Şehitler için yarın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da katılacak. Törenin ardından şehit polis Emrah Koç'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderilecek.

Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler için de Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Polis, Çorlu, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:28:13.
