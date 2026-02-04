Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz'a ziyaret

Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz\'a ziyaret
04.02.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de şehit ve gazi aileleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehir'de şehit ve gazi aileleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik unvanı almış merhum Muharip Gazi Cuma Güçtekin'in oğlu Cumhur Güçtekin, Şehit Jandarma Çavuş Serdar Gündoğmuş'un babası Sebattin Gündoğmuş, Şehit Jandarma Er Nihat Duru'nun ablası Hayriye Duru ile yeğeni Sevda Yıldız, Şehit Uzman Çavuş Yusuf Enes Tekin'in kardeşi Akın Tekin, babası Halit Tekin ve annesi Zeyla Tekin, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti. Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelen Vali Yılmaz, ziyaretçileri ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yılmaz, aileler ile hatıra fotoğrafı da çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Güvenlik, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.