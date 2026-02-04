Şehit ve gazi ailelerinden Vali Yılmaz\'a ziyaret

Eskişehir'de şehit ve gazi aileleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik unvanı almış merhum Muharip Gazi Cuma Güçtekin'in oğlu Cumhur Güçtekin, Şehit Jandarma Çavuş Serdar Gündoğmuş'un babası Sebattin Gündoğmuş, Şehit Jandarma Er Nihat Duru'nun ablası Hayriye Duru ile yeğeni Sevda Yıldız, Şehit Uzman Çavuş Yusuf Enes Tekin'in kardeşi Akın Tekin, babası Halit Tekin ve annesi Zeyla Tekin, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti. Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelen Vali Yılmaz, ziyaretçileri ile samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yılmaz, aileler ile hatıra fotoğrafı da çekindi. - ESKİŞEHİR