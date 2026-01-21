Şehit ve gazi ailelerinin eserleri "Sanatla Yaşam Sergisi"nde buluştu - Son Dakika
Şehit ve gazi ailelerinin eserleri "Sanatla Yaşam Sergisi"nde buluştu

Şehit ve gazi ailelerinin eserleri "Sanatla Yaşam Sergisi"nde buluştu
21.01.2026 15:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehitler ile gazilerin hatıralarının yaşatılması amacıyla düzenlenen "Sanatla Yaşam Sergisi" ziyarete açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehitler ile gazilerin hatıralarının yaşatılması amacıyla düzenlenen "Sanatla Yaşam Sergisi" ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki sergide, şehit ve gazi eşlerinin eserlerinden oluşan bir seçki yer alıyor.

Diyarbakır'da başlatılan "Sanatla Yaşam Sergisi" pilot uygulamasının 81 ilde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla proje kapsamında özellikle travma sonrası süreçte ailelerin psikososyal dayanıklılığının artırılması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, hayatta bir amaca ulaşmak için verilen mücadelenin ve elde edilen sonucun kıymetine değinerek, "Ben AKM'de bu serginin çok küçük bir kısmını görmüştüm ve o zaman da hayranlığımı, takdirimi ifade etmiştim. Bugün sizlerin huzurunda da bir kez daha bu sanat eserlerini, bu güzellikleri ortaya koyan aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin değerli ailelerine, siz değerli yakınlarına şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Vatanın büyük zorluklar, fedakarlıklar ve mücadeleyle kazanıldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede aziz şehitlerimiz kanlarıyla canlarını seve seve bu vatana feda etti. Dolayısıyla aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleri, yakınları olarak sizler bize onların emanetisiniz. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle bu emaneti her zaman kalbimizde taşıyoruz. Fikren sizlerle birlikte olmayı, bu sorumluluğu, bu yükü en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmayı kendimize her zaman şiar edindik. Devletimiz bütün imkanlarıyla her zaman sizin yanınızda. Hem kalben hem fikren sizlerin yanındayız, sizlerle birlikteyiz. Ben bu vesileyle bu topraklar için canlarını feda eden, bu toprakları bizle vatan yapan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, asil şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş de müziğin basit eğlence aracı olarak görüldüğünü ancak bunun çok daha fazlası olduğunun altını çizdi.

Antik Yunan filozoflarının müziği hem ruhu hem de medeniyeti terbiye eden bir eğitim aracı olarak gördüğünü vurgulayan Gümüş, İslam medeniyetinde de İbn-i Sina'nın müziği felsefi ve matematiksel bir ilim olarak tanımladığını anlattı.

Gümüş, müziğin sadece maneviyat değil, beyindeki belirli bölgeleri harekete geçirerek diğer alanlara da katkı sağladığına işaret ederek, bunun akademik çalışmalarla desteklendiğini dile getirdi.

İnsanın önce dinlemeyi öğrenmesi gerektiğine dikkati çeken Gümüş, "İnsan bildiği şeyi icra edebilir. Artık eskisi gibi benim çocukluk çağımdaki kadar fakir değiliz. Artık dinleyeceğimiz güzel örnekler, bu işi icra edeceğimiz önemli yerler var. Burada gerçekten çok güzel eserler var. Müzik çok ciddi bir iş. Dinlemeyi de öğrenirsek herkesin hayatında bir şekilde müzik olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit ve gazi ailelerinin eserleri 'Sanatla Yaşam Sergisi'nde buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit ve gazi ailelerinin eserleri "Sanatla Yaşam Sergisi"nde buluştu - Son Dakika
