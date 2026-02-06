Sel Felaketi: Evler ve İş Yerleri Sular Altında

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Konacık- Bitez arasında sel suları nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Torba, Yalıkavak, Ortakent, Gümüşlük mahallerinde yol güzergahlarına çakıl ve kum parçaları saçıldı. Bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve ekipler su tahliyesi yaparken, köpekler de zor onlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde istinat duvarı yıkıldı. Çok sayıda bahçe sular altında kaldı.